Gezielte Hilfe

Wenn es um Akupunktmassage geht, ist Hannes Steiger DER Ansprechpartner im Osten Österreichs. Der Heilmasseur und Buchautor feierte im Vorjahr seinen 70. Geburtstag und sein 50-jähriges Dienstjubiläum bei der Kurbad Tatzmannsdorf GmbH. Und seine Gesundheitsvorträge rund um die Themen Massagetechniken und Selbsthilfe durch Akupressur, sind seit 40 Jahren heiß begehrt.

Linderung durch Akupressur und Selbsthilfe

Die Methode der Akupressur ist eine einfache Möglichkeit, durch das gezielte Drücken von Punkten, eine Linderung bei Schmerzen zu bewirken. Akupressur und Massage dienen als Werkzeug, selbst aktiv zu werden und bei der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen mitzuwirken. „In den Vorträgen geht es in erster Linie um Erste Hilfe für Laien. Menschen werden aktiv und können Schmerzen durch die Aktivierung der richtigen Akupressurpunkte lindern. Bei Zahnschmerzen stellt sich der Erfolg schon nach Minuten ein, was aber nichts daran ändert, das eigentliche Problem durch einen Besuch beim Zahnarzt zu lösen“, sagt Hannes Steiger. „Ich hab 1987 in China gesehen, wie das schon Kinder lernen. Das versuche ich auch hier zu fördern und ich schreibe auch Bücher dazu“, sagt Steiger. Das aktuelle Buch mit dem Titel „Der gezielte Druckpunkt – die gezielte Selbsthilfe“ ist eine Zusammenfassung der bisher erschienenen Buchreihe. Und klar, dass der Autor in den letzten 40 Jahren auch so manche lustige Anekdote erlebte.

„Ein Monteur für eine Unterwasser-Montage“

„Da kam mal ein Gast und suchte einen Monteur für eine Unterwassermontage. Und als er hörte, dass diese „Montage“ rund 20 Minuten dauert, meinte er, dass das nichts für ihn sei, weil er niemals so lange die Luft anhalten könne“, erzählt Hannes Steiger mit einem Schmunzeln. Inspiriert durch seinen Großvater der Bildhauer war, widmete sich Steiger auch dieser Kunst. Und mit Leonhard Schneemann, Rudolf Luipersbeck und Andreas Leitner gratulierten drei Wegbegleiter zum Jubiläum.

