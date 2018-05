Bei der vor rund zwei Wochen durchgeführten Überprüfung des Trinkwassers wurde durch das Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin eine Verkeimung des Trinkwassers festgestellt. Konkret wurden Coliforme, Bakterien und Enterokokken gefunden.

Wasser muss abgekocht werden

„Aufgrund der bakteriologischen Belastung darf das Wasser nur in verlässlich entkeimten Zustand, zum Beispiel durch zehnminütiges Abkochen, für Trinkzwecke verwendet werden“, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Direkt nach Bekanntwerden des Testergebnisses wurde laut Bürgermeister Peter Fassl die Bevölkerung informiert: „Per E-Mail, über WhatsApp, mit Flugzetteln in den Gasthäusern und bei den Ärzten sowie mit einer Postwurfsendung an jeden Haushalt“, erzählt der Ortschef auf Anfrage der BVZ.

Nach Quelle der Verkeimung wird gesucht

Die letzte Verunreinigung des Trinkwassers durch Keime in der Gemeinde wurde vor elf Jahren festgestellt, Fassl geht von einer schnellen Klärung der Situation aus. „Derzeit wird die gesamte Anlage gereinigt und desinfiziert, um dann neuerlich Proben entnehmen zu können, um herauszufinden, von welcher Quelle die Verkeimung stammt. Dann können wir weitere Schritte setzen“, so der Ortschef. „Im Normalfall sollte das schnell gehen, sicherheitshalber soll Trinkwasser aber vorher abgekocht werden.“

Die festgestellten Keime stellen für gesunde Menschen mit einem intakten Immunsystem kaum Gefahr da.