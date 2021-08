Am Samstagabend fuhr ein 43-jähriger Lenker mit dem PKW seiner Mutter auf der Markt Allhauer Landesstraße von Loipersdorf kommend in Richtung Grafenschachen. Im Ortsgebiet von Grafenschachen verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über das Fahrzeug.

Durch den Unfall wurde der 20-jährige Beifahrer und die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 22- und 32-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Die drei Männer wurden zur Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Oberwart verbracht. Die Feuerwehr Grafenschachen konnte das Fahrzeug bergen. Der beim unverletzten Fahrzeuglenker durchgeführte Alkomattest verlief positiv und ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.