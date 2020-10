Pongracz war seit 1987 Mitglied der SPÖ und seit 1988 Sprengelobmann. 1990 wurde er zum Stadtparteiobmann der SPÖ Oberwart bestimmt. 1987 wurde Pongracz in den Bezirksausschuss, 1990 in den Bezirksvorstand gewählt. Er ist seit 1992 Stadtrat in Oberwart und seit 1997 Vizebürgermeister der Stadtgemeinde. Im Jahr 2002 wurde er schließlich zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Dieses Amt hatte er bis zur Gemeinderatswahl 2012 inne, in der er in einer Stichwahl dem Herausforderer Georg Rosner (ÖVP) unterlag.

Pongracz wurde 1996 in den Landtag gewählt und am 27. Juni 1996 als Abgeordneter angelobt. Er war Bereichssprecher für Wohnbauförderung, Bauangelegenheiten und Raumplanung im SPÖ-Landtagsklub. Für die Landtagswahl im Burgenland 2015 kündigte er an, nicht mehr zu kandidieren.

Zuletzt war Pongracz beim Regionalmanagement Burgenland beschäftigt.