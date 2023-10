Unterkohlstättener Kohlenmeiler brachte gute Ernte

Das Handwerk der Köhlerei war in der Gemeinde Unterkohlstätten über viele Jahrhunderte weit verbreitet. Große Holzmengen aus den Wäldern am Fuße des Geschriebensteins waren notwendig, um hochwertige Kohle zu erzeugen. Das gelang mit Erfolg, denn Holzkohle aus den Meilern der Gemeinde wurden an die umliegenden Glashütten der Region verkauft. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges war das alte Handwerk der Meilerköhlerei so gut wie ausgestorben. Und heute versucht der örtliche Naturparkverein das Handwerk vor dem Vergessen zu bewahren und einem breiten Publikum zu präsentieren.

Schaumeiler zur Handwerksbelebung

In Oberkohlstätten wurde nun hochwertige Buchen-Holzkohle in einem Meiler mit 16 m³ Holz erzeugt. Der Prozess dauerte 14 Tage und viele ehrenamtliche Mitarbeiter waren notwendig, um dieses alte Handwerk zu praktizieren. Für über 60 Helfer des Köhlerns war es eine schweißtreibende und harte Arbeit. Und doch waren alle Mitwirkenden Feuer und Flamme für das Projekt, in das weit mehr als 400 Arbeitsstunden flossen.

Wie baut man einen Kohlenmeiler?

Für alle die es selbst versuchen wollen. Man schichtet Holz ganz eng aneinander. Dann schließt man den Meiler mit Reisig und Erde. In der Mitte befindet sich ein kleiner senkrechter Kamin. Über diesen entzündet man den Meiler in dem man Glut und das Holz in den Kamin gibt. Damit beginnt die Verwandlung vom Holz zur Holzkohle und das mit einer Temperatur im inneren des Meilers von 300 bis 400 Grad. In der Praxis kann bei diesem Prozess ganz schnell etwas schiefgehen. Die größte Gefahr ist, dass der Kohlenmeiler ausbrennt und anstatt der wertvollen Holzkohle nur noch Kohlenstaub übrig bleibt. Um Brände zu verhindern, muss der Meiler von den über 60 Freiwilligen vierzehn Tage rund um die Uhr bewacht werden. Letztendlich hat sich die Arbeit gelohnt. Das „schwarze Gold“ wurde geerntet und insgesamt wurden 300 Kilogramm beste Holzkohle produziert. Die fertige Holzkohle wird in 1,5 kg-Säcke abgefüllt und verkauft. Der Erlös dient der Erhaltung der Naturparkeinrichtungen.