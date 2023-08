Arbeitslosenquote im Bezirk gestiegen

Ein Anstieg um 3,6 Prozent auf eine Zahl von 6.907 arbeitssuchenden Personen, im Burgenland. Das sind aktuelle Zahlen, die vom AMS bekannt gegeben wurden. Weitere 1.446 Personen befinden sich in Schulungen, was soviel bedeutet, dass die Arbeitslosenquote im Burgenland im Juli, um 0,3 Prozent, auf 5,8 Prozent angestiegen ist. Dazu gibt es große regionale Unterschiede. Während in Jennersdorf die Juli Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, gesunken sind (Minus von 9,7%), gab es einen Anstieg in Oberwart (+11,6%) und Stegersbach (+11,2%).

„2022 konnte sich das AMS Oberwart noch über einen Rückgang der arbeitssuchenden Personen um fast 14 Prozent freuen. Ein kräftiges Plus von 11,6 Prozent verzeichnen wir hingegen im Monat Juli und auf das gesamte bisherige Jahr gesehen bedeutet das ein Plus von 6,93 Prozent“, sagt Dietmar Strobl, Leiter des AMS Oberwart. „Damit liegen wir ganz knapp vor dem Bezirk Güssing ( + 6,48 %) und dieser negative Trend zeichnet sich bereits seit Jahresbeginn ab“, sagt Strobl. Noch mehr Daten und FaktenSeit Jänner 2023 sinkt die Anzahl der unselbstständig beschäftigten Personen und der Bestand und die Zugänge an offenen Stellen. Gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der arbeitssuchend vorgemerkten Personen. Die Anzahl der SchulungsteilnehmerInnen ist fast identisch mit dem Vorjahr. Der Rückgang bei den offenen Stellen betrifft alle Branchen mit Ausnahme des Gesundheitsbereiches. Gleichzeitig wird aber in allen Branchen geeignetes Personal gesucht, doch mehr als 70 Prozent der offenen Aufträge verlangen eine fachliche Qualifizierung ab Lehrabschlussniveau.

Das AMS reagiert mit konkreten Angeboten. 500 Personen sind permanent in Schulungen und Weiterbildungen und mehr als ein Drittel der SchulungsteilnehmerInnen finden innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Weiterbildung einen Job. Neue und teils kürzere Ausbildungen wurden gestartet um verstärkt arbeitssuchende Personen für eine Qualifizierung gewinnen zu können. Ein Blick in die

nähere ZukunftEin wesentlicher Faktor wird die weitere Entwicklung im Bau- und Baunebengewerbe sein. Die bestehenden Aufträge vom Vorjahr wurden großteils abgearbeitet, der Rückgang im Sektor Eigenheime kann sich natürlich negativ auf die komplette Branche auswirken. Der Boom im Bereich Green Jobs ist hingegen ungebrochen und bietet teilweise auch Einstiegsmöglichkeiten für handwerklich geschickte Personen ohne Ausbildung. Im Hotellerie Bereich verstärkt sich der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen. Die Auslastung ist zufriedenstellend , immer wichtiger wird für die Gäste ein Top Spa Bereich.“