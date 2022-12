Oberwarter Bezirksfeuerwehrtag: Im Zeichen des Ehrenamts

Für die gute organisationsübergreifende Zusammenarbeit überreichte Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly im Beisein von Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich die Verdienstmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes an Rudolf Luipersbeck, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes sowie die Verdienstmedaille in Silber an Erwin Hanzl, Dienstführender des des Roten Kreuzes.

Foto: Presseteam BFKDO Oberwart