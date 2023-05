Frau im Bezirk Oberwart mit Benzin überschüttet? Freispruch

Die Szene wirkt dramatisch: Am 16. Oktober 2015 soll ein heute 47-jähriger Mann im Streit einen roten Benzinkanister genommen und seine damalige Frau und seine Stieftochter mit Treibstoff übergossen haben. Dann soll er angekündigt haben, beide anzuzünden.

So erzählte es die Ex-Frau des Mannes. Beide leben nach wie vor in derselben Ortschaft im Bezirk Oberwart. Die Ehe wurde 2015 geschieden.

Der Angeklagte bekannte sich am Dienstag, 16. Mai, zu den von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen ihn erhobenen Vorwürfen nicht schuldig. Sein Anwalt argumentierte, dass es sich beim geschilderten Vorfall mit dem Benzin um eine „bloße Erfindung“ der Ex-Frau handle, die erst jetzt, Jahre später, im Zusammenhang mit einem Pflegschaftsstreit um die Obsorge für den gemeinsamen Sohn mit dem Angeklagten aufgetaucht sei.

„Bespritzten Sie Ihre Frau und die Stieftochter mit Benzin?“, fragte Richterin Karin Knöchl den Angeklagten.

„Natürlich nicht“, sagte der 47-Jährige. Am 16. Oktober 2015 habe es Streit gegeben, das sei korrekt. Ihm sei damals eine Drohung „herausgerutscht“, so der Angeklagte: „Ich sagte, jetzt hör' endlich auf, oder ich drah di ham.“

Angeklagter: „Wies soll ich mein Haus anzünden?“

„Wieso soll ich mein Haus anzünden?“, meinte der Angeklagte. „Ich hätte nur mehr drei Jahre zum Abzahlen gebraucht...“

Die 37-jährige Ex-Frau des Angeklagten behauptete, schon 2015 gegenüber der Polizei, dem Gewaltschutzzentrum und dem Jugendamt über den Vorfall mit dem Benzin gesprochen zu haben. „Es ist unter den Tisch gekehrt worden!“, empörte sich die Frau.

Kurz davor hatte ein mittlerweile pensionierter Polizist als Zeuge ausgesagt, der 2015 unmittelbar nach dem Streit zwischen dem Ehepaar die Frau befragt hatte. Vom Übergießen mit Benzin sei keinesfalls die Rede gewesen. „Wir waren ja in dem Haus, das hätten wir gerochen“, sagte der ehemalige Polizist.

Schwester und Schwager rochen kein Benzin

Die Richterin hatte auch die Schwester des mutmaßlichen Opfers und deren Ex-Mann befragen lassen, zu denen die Frau wegen des Ehekrachs am 16. Oktober 2015 geflüchtet war. Beide gaben an, keinen Benzingeruch an der Frau wahrgenommen zu haben.

Die Richterin hielt der Frau vor, dass es schwer sei, ihr zu glauben. Dass das Gewaltschutzzentrum bei einem so schwerwiegenden Vorwurf nichts unternommen haben soll, sei nicht nachvollziehbar. „Das Gewaltschutzzentrum ist ja dafür da, die Opfer zu unterstützen!“, wunderte sich die Richterin.

Die Frau habe damals einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ehemann gestellt, auch darin sei nichts von dem Benzin-Attentat erwähnt worden. „Es ging unter“, behauptete die Frau.

Auch vom Drogenanbau war die Rede

Der Verteidiger hielt ihr vor, auch im Pflegschaftsverfahren rund um die Obsorge für den gemeinsamen Sohn nichts vom Vorfall mit dem Benzin gesagt zu haben. „Weil ich Angst hatte“, sagte die Frau vor Gericht. „Sie haben aber keien Angst, ihm vorzuwerfen, Drogen anzubauen“, hielt der Anwalt fest.

„Was soll ich tun, wenn er mir nie zuhört“, jammerte die Frau. „Er sagt, ich bin ein Depp, ein Trottel. Da bin ich hilflos.“

Vorgeworfen wurde dem Angeklagten auch, seine Stieftochter geschlagen zu haben. Die heute 17-Jährige berichtete, mehrmals von ihrem Stiefvater „eine kassiert“ zu haben. Einmal habe sie nach einem Schlag ins Gesicht Nasenbluten gehabt.

Zum angeblichen Vorfall mit dem Benzin sagte sie, ihre Mutter habe mit dem Stiefvater gestritten. Sie sei mit dem Bruder im Arm aus dem Haus gerannt und habe einige „Spritzer“ abgekommen. Ihre „Hello Kitty“-Lieblingshose, die sie damals trug, sei nass geworden, ihre Tante, bei der sie Zuflucht suchte, habe ihr dann eine Ersatzhose gegeben.

Verteidiger: „Es wäre ein Behördenversagen und eine Verschwörung“

„Mehr Zweifel an einer Tat können gar nicht bestehen“, meinte abschließend der Verteidiger. „Es wäre ein derartiges Behördenversagen und eine Verschwörung gegen die Ex-Frau meines Mandanten. Die Stieftochter wird blutig geschlagen, keiner macht eine Anzeige: Das ist unglaubwürdig.“

„Ich habe nie im Leben jemandem wehgetan“, beteuerte der Angeklagte. „Ich glaube an Gott und würde so etwas nie machen.“

Er wurde von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen. Der Vorfall 2015 sei, so die Richterin, „höchst zweifelhaft“, und die körperlichen Übergriffe gegenüber der Stieftochter seien verjährt.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.