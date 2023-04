161 Rekruten in Schandorf angelobt

Die Gemeinde Schandorf war am Freitag Schauplatz der Angelobung von 160 Rekruten und einer Rekrutin des in Güssing stationierten Jägerbataillon 19. Die Grundwehrdiener (GWD) haben die Basisausbildung Kern in der Montecuccoli Kaserne in Güssing, einer der modernsten Kasernen Europas, abgeschlossen. Von den 161 Angelobten (Soldaten aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und der Steiermark) werden 141 Männer und eine Frau ihren Dienst in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing versehen. Der Rest leistet den Dienst unter anderem in Eisenstadt bei der Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland, beim Jägerbataillons 1, beim Militärkommando Wien ab.

