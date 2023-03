Radsaison ist eröffnet

Werbung

Beim „Anradeln“ vergangenen Samstag wurde offiziell die neue Radsaison im Burgenland eröffnet. Viele Radfahrbegeisterte holten dafür ihren Drahtesel aus dem Winterschlaf. In Bad Tatzmannsdorf wurde der Auftakt in die neue Radsaison beim Anradeln am Bahntrassen-Radweg gestartet. Auch bei den Burgenland-Trails am Geschriebenstein schwangen sich Fahrradbegeisterte zum Saisonauftakt auf ihre Bikes. „Tolle Radveranstaltungen von Nord bis Süd zogen zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer an und boten eine gute Gelegenheit, um in die Pedale zu treten und die frische Luft und die schöne Landschaft zu genießen. Das Anradeln markiert den offiziellen Startschuss für die lange Outdoor-Saison im Burgenland“, so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. „Es folgen in den nächsten Wochen noch viele weitere ‚Losradeln-Events‘. Von geführten Touren bis hin zur Radmesse gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken.“

