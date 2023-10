Zivilcourage für ein gutes Miteinander

„Im Wort zivil steckt der lateinische Begriff für Bürger, Courage ist französisch und bedeutet Mut. Der Begriff Zivilcourage meint den Mut des einzelnen Bürgers/der einzelnen Bürgerin, sich ein eigenes Urteil zu bilden, sich für Werte einzusetzen und diese ohne Angst vor Nachteilen zu verteidigen. Im 18. Jahrhundert wurde vielfach von Zivilcourage gesprochen“, heißt es auf der Seite demokratiewebstatt.at. Eine Kollegin wird begrapscht oder im Bus rassistisch geschimpft - wie soll ich mich da verhalten ohne selbst in Gefahr zu geraten? An Hand von Beispielen wurde das im OHO in Oberwart mit rund zehn Teilnehmenden unter der Fachanleitung der Anti-Rassismus-Stelle ZARA und der GRÜNEN EU-Abgeordneten Monika Vana geübt. Mit dabei auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. „Wir kommen alle immer wieder in Situationen, die unangenehm oder sogar bedrohlich sind und wo wir allen Mut zusammennehmen müssen, um unsere Stimme für Menschenwürde oder Gerechtigkeit zu erheben. Dafür gab es heute sehr wertvolle Tipps“, berichtet Spitzmüller.