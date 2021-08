Die Arbeiten beim neuen Krankenhaus (siehe Seite 22) und der neuen Bezirksstelle des Roten Kreuzes schreiten zügig voran. Beide Projekte bringen dem Gesundheitsstandort Oberwart eine weitere enorme Aufwertung. Während die Fertigstellung des Krankenhauses im Jahr 2023 erfolgen soll und es 2024 in Betrieb geht, ist man beim Neubau der Bezirksstelle des Roten Kreuzes wesentlich früher dran. Im September 2022 sollen die Bauarbeiten nämlich bereits abgeschlossen sein. Als nächste Maßnahme wird die Energie Burgenland das Gebäude an die Fernwärme anschließen.

Beim neuen Krankenhaus steht in den nächsten Wochen die Verlegung des Wasseranschlusses am Programm. Beide Vorhaben bringen großflächige Grabungsarbeiten im Bereich der Dornburggasse mit sich. Daher wird diese im Bereich der Informstraße und Feldgasse von 16. August bis zum voraussichtlich 28. September halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist weiterhin möglich. „Aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens zur Informzeit wird die Teilsperre in dieser Zeit aufgehoben“, heißt es seitens der Stadtgemeinde.