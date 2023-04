Spuren der Vergangenheit

Werbung

Ela Thurner ist wie Lara Croft. Die Archäologin ist charismatisch und ihre Vorträge sind fesselnd. So auch im Unterkohlstätter Orteil Günseck, wo sie über regionale archäologische Funde und die damalige Lebensweise der Menschen berichtete.

Die Region Unterkohlstätten ist seit über 2000 Jahren besiedelt. Die Rohstoffe des Bernstein-Rechnitzer-Fensters wurden bereits in der Bronzezeit genutzt und der Pass im Bereich Oberkohlstätten wurde vielfach überquert. Vor allem in der Zeit der Römer war die Region ungemein belebt, es wurde Bergbau und Weidewirtschaft betrieben - heute noch zeugen Hügelgräber von den regen Aktivitäten der Römer in dieser Zeit.

Im Zuge des Vortrages wurde die archäologische Vergangenheit in Form von Fundberichten, Fotografien und dem modernen Airborne Laser Scan nähergebracht. Ein weiterer Vortrag zu den Ortsteilen Holzschlag und Günseck und Schulbesuche zum Thema Archäologie und historisches Handwerk sind geplant.

