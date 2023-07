Großpetersdorf: Kurze Verwirrung um neue Gynäkologin

Am Montag der Vorwoche erfolgte die Eröffnung der Praxis von Dr. Julija Rec in der Ungarnstraße 10 in Großpetersdorf. Die Gynäkologin übernahm die ehemalige Kassenstelle von Günter Klang. Zwei Tage nach der Eröffnung herrschte dann aber Verwirrung in Großpetersdorf. Grund war ein Zettel am Eingang der Praxis. Dort hieß es: „Die Ordination ist ab 5. Juli geschlossen. Leider war es nicht möglich, eine funktionierende Internetleitung mit E-Card-Leser herzustellen.“

Am Donnerstag dann die wiederholte Wende: Die Ordination sei wieder geöffnet. Auf BVZ-Nachfrage im Sekretariat von Dr. Rec wurde das bestätigt: „Der Zettel am Aushang wurde missverstanden. Wir mussten kurzfristig schließen, weil etwas mit dem Internet nicht funktionierte. Dieses Problem konnten wir aber beheben.“

Seit Dienstag wieder geregelter Betrieb

Von Donnerstag bis Montag wurden schließlich vereinzelt Patienten angenommen – seit Dienstag, 11.Juli, herrscht wieder Vollbetrieb in der Ordi. Von einer „Schließung“ ist also keine Rede.

Das bestätigte auch Großpetersdorfs Ortschef Harald Kahr: „Nach einem Gespräch mit den Betreibern konnten wir zu Wochenbeginn alles klären. Fakt ist, dass die Ordination seit Dienstag dieser Woche wieder voll geöffnet ist.“ Auch die Ärztekammer schlug am Montag in die selbe Kerbe: „Das Internetproblem ist behoben und die Praxis geöffnet.“