Kassenstelle: Weiter keine Bewerber

Nachdem die Ärztekammer besagte Kassenstelle fürAllgemeinmedizin in der Stadt Oberwart, die jetzt schon mehr als ein Jahr vakant ist, mangels fehlendem Interesse nicht mehr ausschreiben wollte, hat die Stadtgemeinde zuletzt darauf gepocht. „Mit dem neuen Fördermodell, welches vom Gemeinderat beschlossen wurde und an jenes des Landes Burgenland gekoppelt ist, wollte man die Attraktivität des Standorts für Mediziner heben“, so das Argument der Stadt.

Besetzt werden konnte zuletzt aber nicht nur jene Stelle in Oberwart, sondern auch für die ebenfalls ausgeschriebenen Kassenstellen für Allgemeinmedizin in den Gemeinden Bernstein, Jennersdorf und Güssing gab es keine Bewerberin beziehungsweise keinen Bewerber.

Auf Nachfrage der BVZ hieß es dazu seitens der burgenländischen Ärztekammer, dass alle vakanten Stellen in den nächsten Tagen erneut ausgeschrieben werden, in der Hoffnung auf eine ehestmögliche Besetzung.

