Unterwart gewinnt Duell um Kassenstelle

Für die Stadtgemeinde ist es eine Tragödie, dass nach 14 erfolglosen Ausschreibungen eine Kassenarztstelle für Allgemeinmedizin seitens der Ärztekammer verlagert wurde, noch dazu in die Nachbargemeinde Unterwart. Auf Nachfrage bei der Ärztekammer hat man dafür aber Gründe: „Unterwart ist an uns herangetreten, da sie einen Interessenten für eine Kassenstelle haben. In Oberwart gab es auf 14 Ausschreibungen nicht eine einzige Bewerbung, da kann man sich eigentlich keine andere Frage stellen, als besagte Planstelle zu verlagern“, erklärt Thomas Bauer von der Ärztekammer mit dem Nachsatz, „dass damit nur die Spielregeln neu gemischt wurden und Unterwart ohnehin nur einen Katzensprung von Oberwart entfernt ist.“

Stadtchef Rosner: Letztes Wort noch nicht gesprochen

Geografisch hat das auch alles seine Richtigkeit, deponiert auch Oberwarts Stadtchef Georg Rosner, aber „das man als Stadt nicht von der Ärztekammer über ein solches Vorgehen im Vorfeld verständigt wird, ist zu hinterfragen. Das letzte Wort“, so Rosner, „ist hier noch nicht gesprochen“, auch wenn er seinem Amtskollegen in Unterwart zu seinem Schachzug gratulieren möchte. „Für unsere verbleibenden drei Hausärzte ist jeder Kollege, auch wenn er nur im Umkreis ist, eine Entlastung“, spricht Rosner das eigentliche Problem der Dauerbelastung der Allgemeinmediziner an. „Als Stadt habe man zu lange zugeschaut“, gesteht der Bürgermeister erneut „Versäumnisse ein“, aber man habe zuletzt mit der Förderung auch gehandelt.

SPÖ-Stadtrat Seper: Als Standort attraktiver werden

Den Blick in Richtung Zukunft richten und in der Causa nicht den Kopf in den Sand stecken, will auch die SPÖ. Stadtrat Marc Seper dazu: „In der Vergangenheit ist auf vielen Ebenen nicht alles optimal gelaufen, aber wir werden definitiv keinen Schritt unversucht lassen“, verweist Seper auch auf die Förderung für niedergelassene Kassenärzte in Oberwart, die man kürzlich im Gemeinderat beschlossen hat. „Als Standort müssen wir mittelfristig für Ärzte attraktiver werden und daher gilt es Lösungen zu suchen“, so Seper, der eine kurzfristige Antwort auf den Ärztemangel in Oberwart in einem Ausbau der Akutordination des Landes sieht. „Hier müssen wir als Gemeinde definitiv auf das Land zugehen und unsere Bestrebungen deponieren, dass der Ausbau der Akut-Ordis vorangetrieben werden muss. Auch die Möglichkeit von Primärversorgungszentren müsse man ausloten“, serviert Seper Lösungsansätze.

Freude über Arzt in Unterwart groß

In Unterwart ist die Vorfreude auf den ersten Allgemeinmediziner im Ort groß. Dementsprechen will man dem neuen Mediziner auch das Entgegenkommen anbieten. „Das alte Gemeindegasthaus würde sich als Ordination sehr gut eignen und hier würden wir als Gemeinde natürlich unsere Hilfe anbieten. Aber auch, wenn der Arzt eine andere Ordination vorsieht, stehen wir dem offen gegenüber“, erklärt Bürgermeister Hannes Nemeth.

