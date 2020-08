Im Ortsteil Altschlaining stand zuerst ein Besuch des Sportplatzes am Programm, der in den vergangenen Monaten ein Facelifting erhalten hat. Die Kabinenanlage wurde neu gebaut. Weiter ging es in die örtliche Sagmeister-Mühle, die ihren Ursprung im 18. Jahrhundert hat. Seit knapp 15 Jahren wurde dort der typische Mühlenbetrieb mit einem Naturkostladen erweitert.

Die Reihe „Batkas Örterbuch“ führt Radio 88,6 in einer Kooperation mit der BVZ.

Mehr Infos: https://www.radio886.at/Programm/Shows/So_rockt_der_Morgen/Batkas_Oerterbuch