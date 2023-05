In diesem Jahr veranstalten drei Mühlen aus dem Südburgenland den „Tag der offenen Mühlentür“. Neben der Schedl-Mühle in Lockenhaus und der Waldmühle in Kobersdorf kann auch die Taschek-Mühle in Rechnitz besucht werden. Am Pfingstmontag öffnet die Mühle aus dem 14. Jahrhundert in Rechnitz von 10 bis 18 Uhr für BesucherInnen ihre Türen. Bei einem guten Glas hauseigenen Wein können die Gäste zudem im Mühlengarten entspannen. Weitere Infos zur Taschek-Mühle gibt es auf www.wein.varsits.at.

