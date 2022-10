Angelobung in Oberwart als Fest

Werbung

Wenn der neu gewählte Gemeinderat am Freitag, dem 21. Oktober (19 Uhr) im Rathaussaal zum ersten Mal zusammen tritt, dann sind alle eingeladen, an dem Fest teilzunehmen, spricht Stadtchef Georg Rosner (VP) von der Einladung an alle noch lebenden Bürgermeister und ehemaligen Gemeinderäte.

Für Rosner ein besonderer Festakt, „ist es doch immer wieder aufregend die Weichen der Stadtpolitik zu stellen.“ Angelobt werden 27 Gemeinderäte, davon 3 Ersatzgemeinderäte.

Ist dieses Prozedere abgeschlossen, dann muss der Gemeinderat entscheiden, wie viele Vizebürgermeister man künftig stellen will. Für die SPÖ ganz klar nur einen und der soll Michael Leitgeb heißen. Dazu habe er, so Leitgeb, auch im Vorfeld bereits die volle Zustimmung seiner Fraktion bekommen, auch „wenn ich der Wahl natürlich nicht vorgreifen möchte.“ Ein zweiter Vizebürgermeister würde wiederum der ÖVP zustehen, die aber, so Rosner, darauf verzichtet.

Im Zuge der konstituierenden Sitzung werden auch die Mitglieder des Gemeindevorstandes gewählt sowie die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Umweltgemeinderat, der Jugendgemeinderat und der Ortsvorsteher für St. Martin in der Wart.

Schwerpunkt für die nächsten Wochen wird die Erstellung des Budgets sein. „In der Regel findet die Budgetsitzung vor Weihnachten fest“, berichtet Stadtchef Georg Rosner. Davor will man sich aber noch im November zu einer Sitzung treffen, um Ausschüsse zu wählen und weitere Beschlüsse zu fassen.

