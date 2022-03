Peace! Schloss Kohfidisch setzt ein Zeichen

Schlossherrin Sarah Keil und ihre Familie wollen damit ebenfalls ein Zeichen setzen: für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. „Wir haben eine ähnliche Aktion in Deutschland gesehen und spontan beschlossen, es den dortigen Landwirten gleichzutun. Bleibt zu hoffen, dass die schreckliche Situation in der Ukraine bald ein Ende hat“, so die Schlossherrin.

Dass das Schloss Kohfidisch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges massiv zerstört wurde, ist ohnehin bekannt. Umso wichtiger ist diese Botschaft: Give peace a chance!

