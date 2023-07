Oberwart: Stadtgemeinde bildet Lehrlinge aus

Denise Kuch und Florian Neubauer haben ihre Lehre in der Stadtgemeinde Oberwart bereits erfolgreich abgeschlossen und sind aus dem Rathaus-Team nicht mehr wegzudenken. Jetzt will die Stadt erneut jungen Erwachsenen eine Berufschance bieten, wie Stadtchef Georg Rosner erklärt.

„Ich bin stolz darauf, dass wir 2017 diese Entscheidung im Gemeinderat getroffen haben. Wir haben es nie bereut, denn es war und ist eine Freude, junge Menschen ausbilden zu dürfen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, wieder zwei Stellen auszuschreiben. Unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen es zu schätzen, dass wir ihnen eine erstklassige und abwechslungsreiche Ausbildung in einem krisensicheren und verlässlichen Umfeld anbieten können. Nur wenige Kommunen haben die Möglichkeit, eine solche Maßnahme umzusetzen, da ihnen die Kapazitäten und das Personal dazu fehlen. Umso mehr freut es mich, dass die Stadtgemeinde jungen Menschen den Start in eine erfolgreiche Berufslaufbahn ermöglichen kann“, so Rosner.

Ab September werden im Rathaus zwei Verwaltungsassistentinnen ausgebildet. Die Ausbildung der Lehrlinge dauert 3 Jahre und es besteht außerdem die Möglichkeit die Lehre mit Matura zu kombinieren.