Pinkafelder HTL-Schüler absolvierten Feuerwehr-Leistungsabzeichen

Ende Februar stellten sich zwölf Schüler und Schülerinnen der Gebäudetechnik-Klassen 3BHGT und 4BHGT mit Zusatzausbiludng „Brand- und Zivilschutz“ gemeinsam mit ihren Professoren Lukas Tkauz und Michael Krutzler den Prüfern des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart und absolvierten die Technische Leistungsprüfung in Bronze.

Diese Ausbildungsprüfung teilt sich inhaltlich in eine theoretische Wissensprüfung, Gerätekunde am Fahrzeug sowie in eine praktische Gruppenübung zum Thema „Technischer Feuerwehreinsatz T1-Verkehrsunfall“.

Ziel der Prüfung ist es, Kenntnisse und Fertigkeiten bei Verkehrsunfällen zu erhalten und zu vertiefen, heißt es von der HTL. „Da die Schüler ab der dritten Klasse die Möglichkeit haben, auch während der Unterrichtszeit bei Einsätzen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit dabei zu sein, bieten Ausbildungsprüfungen wie die Technische Leistungsprüfung eine ausgezeichnete Chance, ihnen das Arbeiten mit den jeweiligen Fahrzeugen und Geräten näher zu bringen.“

Erfreulich: Alle Prüfungskandidaten haben die Prüfung erfolgreich bestanden und so das Leistungsabzeichen in Bronze erhalten.

