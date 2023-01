Pinkafelder Projekte im neuen Jahr: „Wir wollen mit Tempo starten“

Werbung

Die Weichen für das neue Jahr stellte der Pinkafelder Gemeinderat bereits in seiner vergangenen Sitzung. Gleich nach dem Jahreswechsel möchte er nun mit der raschen Umsetzung der geplanten Projekte starten. „Wir wollen gleich mit jeder Menge Tempo starten, sodass wir strukturiert unsere Ziele erreichen können und einen Fahrplan für das Jahr haben“, erklärt der zweite Vizebürgermeister Adrian Kubat (SPÖ).

Ein wichtiges Projekt sei die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, durch die die Energiekosten der Gemeinde gesenkt werden können. Kubat hofft, dass bereits bis Ende Jänner ein Konzept zusammengestellt werden kann, damit dann möglichst rasch mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Ausbau für die jüngsten BürgerInnen

Ein Thema, das den Gemeinderat schon jahrelang beschäftigt, ist der Kindergarten. Zuletzt wurde entschieden, dass eine weitere Gruppe beim SOS-Kinderdorf zugebaut werden soll, um in Zukunft mit Sicherheit über genügend Kindergartenplätze zu verfügen auch wenn derzeit kein akuter Mangel bestünde, so der zweite Vizebürgermeister. Dieser meint weiter: „Mir ist es wichtig, dass dieses Projekt jetzt endlich umgesetzt wird.“ Kubat rechnet damit, dass der neue Gruppenraum bereits vor dem kommenden Kindergartenjahr fertiggestellt werden kann.

Auch die Volksschule braucht mehr Platz, ein zweiter Turnsaal muss her. In welcher Form dieser angebaut werden könnte, wird nun im Zuge einer Konzepterstellung geplant. „Vielleicht bauen wir im Rahmen dessen auch noch neue Klassenräume hinzu. Wenn wir schon eine Baustelle aufreißen, dann gleich richtig“, schmunzelt Adrian Kubat.

Inklusion durch Ideenworkshop

„Mir persönlich ist das Projekt örtliches Entwicklungsrezept am wichtigsten“, meint der zweite Vize weiter. Für die Erstellung von diesem hat sich der Gemeinderat Profis mit ins Boot geholt. Diese sollen dabei unterstützen, auch die Bevölkerung mit einzubinden. „Das Entwicklungskonzept ist so eine wichtige Entscheidung, dass wir diese nicht alleine im Gemeinderat treffen wollen. Wir möchten von der Bevölkerung wissen, welche Bereiche ihr am wichtigsten sind“, meint Adrian Kubat. Im Frühjahr soll dafür ein Ideenworkshop unter professioneller Führung veranstaltet werden. „Das ist wichtig für die direkte Demokratie“, bekräftigt der zweite Vize Kubat noch einmal die Idee, auch die Bevölkerung in die Zukunftsplanung der Gemeinde mit einzubauen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.