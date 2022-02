Oberwart: Fünf Jugendliche nach Streit festgenommen

Die zwei Gruppen an Jugendlichen zwischen fünf und sieben Personen fingen aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe der evangelischen Kirche mit Raufhandlungen an. Es war Bargeld im Spiel, es handle sich laut Polizei jedoch um einen geringen Eurobetrag und "keinen Raubüberfall". Ein zufällig in der Nähe fliegender Polizeihubschrauber unterstützte die Bodeneinsatzkräfte und konnte die Fluchtrichtungen der Täter einsehen. So konnte die Polizei schnell fünf Tatverdächtige festnehmen, welche aktuell einvernommen werden. Zwei Jugendliche wurden im Zuge der Raufhandlungen verletzt.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden