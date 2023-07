Bezirk Oberwart: Senioren reisten nach Ostfriesland

Für die Senioren ging es mit dem Bus von Oberwart, über Passau, Nürnberg, in den Raum Kassel, wo die erste Nächtigung erfolgte. Am nächsten Tag ging es über Hannover in die ostfriesische Kleinstadt Aurich, deren Altstadt sofort erkundet wurde. Erstes Highlight war die Meyer Werft, in der Kreuzfahrtschiffe wie „AIDA“, „Costa“ oder „Mein Schiff“ gebaut werden, die dann über die aufgestaute Ems in die Nordsee überstellt werden. Den nächsten Tag verbrachten die Senioren am Wattenmeer an der Nordseeküste, wo sie die Besonderheiten des Wattenmeeres, der Deiche und der Strandkörbe genießen konnten. Tags darauf brachte die Fähre die Gruppe auf die Insel Norderney, auf der sie von herrlichstem Sommerwetter begleitet wurden. „Norderney wird als schönste Insel Deutschlands bezeichnet und wir hatten ganzen Tag Zeit, um die Perle der Nordsee ausgiebig zu erkunden“, schildert Bezirksobmann Karl Volcic.

Auf der Heimreise stand ein Besuch der Hansestadt Bremen auf dem Programm, die nicht nur bekannt durch die „Bremer Stadtmusikanten“ ist, sondern durch seine nach dem zweiten Weltkrieg wunderbar restaurierte Altstadt mit dem „Bremer Rathaus“, dem Marktplatz und der bekannten „Rolandstatue“, der größten freistehenden Plastik des deutschen Mittelalters.

Besonders beeindruckt waren die Teilnehmer von der Finanz- und Messestadt Frankfurt und deren imposanter Skyline. Aber man lernte Frankfurt auch von einer anderen Seite kennen. Die „Neue Frankfurter Altstadt“, von 2012 bis 2018 im Rahmen eines städtebaulichen Projekts, neu gestaltet, hat die Senioren beeindruckt. Hier wurden alte historische Gebäude wiederhergestellt und mit neuen, dazu passenden Bauten, ergänzt. Über Nürnberg, Regensburg und Passau ging es wieder zurück nach Oberwart.