Seit Montag der Vorwoche gelten in ganz Österreich Ausgangsbeschränkungen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gilt es derzeit außerhalb des eigenen Zuhauses mindestens einen Meter Abstand voneinander zu halten. Außerdem ist ein Treffen in Gruppen mit mehr als fünf Personen verboten.

Um etwaige Verstöße gegen die Richtlinien zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu sanktionieren, ist die Polizei jetzt in den Gemeinden verstärkt unterwegs.

Im Burgenland gab es bisher insgesamt 30 Anzeigen (Stand: 23. März) – das sind im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr wenige. Zehn davon im Bezirk Eisenstadt/Umgebung, sieben in Eisenstadt, vier im Bezirk Mattersburg, fünf im Bezirk Oberwart und vier im Bezirk Güssing.

In Güssing etwa wurden zwei Frauen und zwei Männer auf einem öffentlichen Ort, laut Musik hörend und den vorgegebenen Abstand von einem Meter nicht einhaltend, gemeinsam angetroffen.

Im Bezirk Eisenstadt/Umgebung spielte sich in etwa das gleiche Szenario ab. Dort wurden am Freitagnachmittag vergangener Woche ebenfalls eine Gruppe von fünf Personen, ebenso ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand, angetroffen. Die Aufforderung, die „Versammlung“ aufzulösen, nützte nichts. Wenige Minuten später, als die Polizisten noch einmal vorbeischauten, gab es das selbe Szenario. Neben dem erforderlichen Sicherheitsabstand gilt auch ein Betretungsverbot von Parks. Gegen diese Verordnung verstieß ein (amtsbekannter) Mann in Mattersburg: Polizeibeamten erwischten ihn alkoholisiert am Samstagabend im Europapark. Die Anzeigen gelangen auf die Bezirkshauptmannschaft, wobei saftige Strafen drohen: Die Vergehen können mit bis zu 3.600 Euro geahndet werden. Von einer Corona-Party im Bezirk Jennersdorf, wie auf Facebook geschrieben, wusste man bei der Polizei hingegen nichts.

Insgesamt wurden in Österreich, Stand Montag, 3.679 Anzeigen ausgesprochen.