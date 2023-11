Sex mit eingeschränkter Frau: Freispruch

Auf der Internetplattform TikTok hatte der 44-jährige Wiener im Vorjahr die Südburgenländerin kennengelernt.

Sie habe seine Karaoke-Videos geliked, berichtete der Wiener am 7. November 2023 vor Gericht.

Auf WhatsApp wurde der Kontakt fortgesetzt, Nacktfotos wurden ausgetauscht.

„Ich habe ihr zuerst eines geschickt, dann schickte sie mir eines“, sagte der wegen sexuellen Missbrauchs einer psychisch beeinträchtigten Frau angeklagte Mann.

Sie habe ein „Daumen hoch“-Smiley verwendet und mit „schön“ kommentiert.

Richterin: „Merkte man nicht, dass die Person eingeschränkt ist?“

„Merkte man, dass die Person, die da schreibt, eingeschränkt ist?“, fragte Richterin Doris Halper-Praunias. „Nein, gar nicht“, behauptete der Mann.

Am Foto habe sie dann aber schon „irgendwie eingeschränkt gewirkt“, gab der Angeklagte zu.

Am Allerheiligentag 2022, dem 1. November, fuhr er mit dem Bus in den Bezirk Oberwart. Das Treffen habe stattgefunden, weil er „an diesem Tag nichts zu tun hatte“, erklärte der Wiener.

„Dachten Sie, vielleicht geht was?“, sprach ihn die Richterin auf einen eventuell geplanten Geschlechtsverkehr an.

Wiener behauptete, Geschlechtsverkehr war nicht geplant

„Nein, das dachte ich mir nicht, das war nicht geplant“, antwortete der 44-Jährige.

Die 29-Jährige habe ihn vom Bus abgeholt, gemeinsam mit der Mutter der Frau sei man auf den Friedhof gegangen.

„Mir fiel schon auf, dass sie hinten nach ist“, schilderte der Wiener dieses Treffen mit seiner TikTok-Bekanntschaft.

Eigentlich wäre nach dem Friedhofbesuch ein Mittagessen in der Pizzeria geplant gewesen. Doch die 29-Jährige habe ihm mitgeteilt, dass sie „ein Waldstück“ kenne. Da sei man zu zweit hinspaziert, so der Angeklagte.

In Waldstück Geschlechtsverkehr ohne Kondom

Am Waldrand vollzog der Wiener an der psychisch beeinträchtigten Frau den Geschlechtsverkehr. Ein Kondom benützte er nicht. Dass die Frau noch nie zuvor mit einem Mann intim gewesen war, habe er erst später erfahren, so der Angeklagte.

Nach diesem Vorfall beschwerte sich die Mutter der 29-Jährigen bei ihm. Er habe die Gutmütigkeit ihrer Tochter ausgenützt.

„Sie hat nicht nein gesagt“, antwortete der Angeklagte.

Staatsanwältin: „Warum sitzen Sie hier?“

„Warum glauben Sie, dass Sie heute hier sitzen?“, fragte die Staatsanwältin.

„Weil ich runterfuhr und mit ihr Sex hatte. Man macht nicht gleich am ersten Tag Sex“, antwortete der Angeklagte.

„Da säßen viele Leute hier auf der Anklagebank!“, widersprach die Richterin.

Er sei angeklagt worden, erklärte die Staatsanwältin dem Wiener, „weil die Frau an einer psychischen Krankheit leidet. Sie ist nicht in der Lage zu wissen, was es bedeutet, Sex zu haben.“

Frau ist geistig am Niveau eines Kindes

Mit einem Kind hätte er keine sexuellen Handlungen vollzogen beteuerte der Angeklagte mehrfach. Von Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer wurde er darauf hingewiesen, dass die Südburgenländerin nicht den Eindruck einer erwachsenen Frau machte und sich geistig auf dem Niveau eines Kindes befinde.

Eine Sachverständige hatte festgestellt, dass die Südburgenländerin nicht in der Lage sei, vor Gericht auszusagen. Daher wurde die 29-Jährige zu dem Vorfall nicht befragt.

Der Wiener bekannte sich nicht schuldig. Sein Anwalt sagte, sein Mandant habe die sexuellen Handlungen nicht unter Ausnützung des geistigen Zustands der Frau vorgenommen.

Schließlich wurde Wiener von einem Schöffensenat freigesprochen. Man habe ihm nicht nachweisen können, dass er die geistige Beeinträchtigung der Südburgenländerin vorsätzlich ausgenützt habe.