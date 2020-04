Am Donnerstag musste die Stadtfeuerwehr Oberwart gleich zu zwei Einsätzen ausrücken.

Am Vormittag rückte die Mannschaft zu einem Brandverdacht an einer Wohnsiedlung in Oberwart aus. Am Einsatzort musste eine in Brand geratene Mülltonne gelöscht werden.

Am Nachmittag war die Stadtfeuerwehr bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Aus unbekannter Ursache landete ein PKW an einem Kreisverkehr auf dem Dach. Dieser wurde mittels Krans aus dem Graben gehoben, weiters wurden ausgetretene Flüssigkeiten gebunden.