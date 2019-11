Da staunte so mancher Kunde am Samstag der Vorwoche nicht schlecht, als die Billa-Filiale in der Steinamangererstraße ab 13 Uhr geschlossen hatte.

Im Zuge der Rubrik „Frag die BVZ“ wollte Andreas R. aus Oberwart wissen, ob die geänderten Öffnungszeiten des Supermarktes jetzt dauerhaft gelten. „Als wir gegen 13 Uhr zum Billa einkaufen gehen wollten, sind insgesamt sechs Personen gemeinsam mit uns vor verschlossener Türe gestanden. Auf der Auslage hing nur ein Zettel, dass das Geschäft am Samstag ab 13 Uhr geschlossen sei. Könnte es vielleicht sein, dass der Grund für die anderen Öffnungszeiten die Eröffnung des Billa-Marktes in der Schulgasse ist, der bei Weitem nicht so viel Kundenfrequenz hat wie erhofft“, schrieb Andreas R.. Die BVZ hat bei REWE nachgefragt. „Hier hat es sich um eine Ausnahme gehandelt, die Filiale in der Steinamangererstraße bleibt Samstags weiterhin immer bis 18 Uhr geöffnet“, hieß es von der Pressestelle. Auf die Frage, warum die Filiale geschlossen war, gab es von REWE keine Antwort.