Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einem technischen Einsatz (Keller unter Wasser) nach einem Wasserrohrbruch in die Bruckgasse (Bäckerei Ringhofer) alarmiert. Es war der bereits sechste Einsatz in dieser Woche.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Bauhof der Stadtgemeinde bereits mit den Reparaturarbeiten an der geplatzten Wasserleitung beschäftigt. Der angrenzende Keller stand rund 30 Zentimeter unter Wasser, auch eine Menge Schlamm wurde dabei in den Keller gespült.

Die Bruckgasse musste für die Reparaturarbeiten für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld pumpte die überschwemmten Räume aus und befreite Sie mittels HD- Rohr vom gröbsten Schlamm. Nach rund zwei Stunden konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.