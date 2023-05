Bergbaumuseum Goberling mit neuem Highlight

Schon zu Zeiten von Andreas Baumkircher, im 15. Jahrhundert, wurden im Raum Schlaining Erze abgebaut. Der Schwerpunkt lag bei Eisen Kupfer und Silber. Antimon wurde erst um 1744 entdeckt, aber in der Blütezeit beschäftigte das Antimonbergwerk in Goberling an die 180 Arbeiter. 1990 wurde das Bergwerk aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen.

Bergbaumuseum als „Zeitzeuge“

Das Bergbaumuseum in Goberling legt Zeugnis dieser Epoche ab und in einem Schaustollen kann man selbst erfahren, wie damals gearbeitet wurde. Und jetzt ist auch noch eine Sammlung „heimgekehrt“, die für Aufsehen sorgen wird . Die sogenannte „Kappel-Sammlung“, die vom leider schon verstorbenen Johann Kappel zusammengetragen wurde. „Die Sammlung ist eine der wichtigsten Sammlungen an Steinen, Mineralien, Fossilien und Erze in Europa. Das sind an die 2.000 Stück, die gerade archiviert werden“, sagt Museumsleiter David Kalchbrenner, dessen Familie, dem Bergbau ebenfalls sehr verbunden ist. „Die Sammlung wurde der Gemeinde von Johann Kappels Sohn übergeben, allerdings mit der Bedingung, dass sie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, sagt Kalchbrenner. „Es gibt Exemplare aus Indien, aus Chile. Wir sprechen von Kalziten, Quarzen, Antimoniten aus der Region, oder vom Pauliberg. Eine wirklich tolle Sammlung“, sagt der Museumsleiter.

Das Bergbaumuseum ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kappel-Sammlung wird gerade vorbereitet und kann dann im Zuge von Führungen als Dauerausstellung zu sehen sein.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.