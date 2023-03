Rund um den Neusiedlersee

Werbung

Der aus Wien stammende und mehrfach ausgezeichnete Fotokünstler Richard Lehner präsentiert unter dem Titel „Landscape in my mind“ seine neuesten Werke. Die Ausstellung besteht dabei aus fliegenden Inseln, reduzierten Winterlandschaften sowie Schnappschüssen aus Träumen. Die Motive dafür stammen dabei vom Neusiedlersee.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 16. März um 19 Uhr in der Galerie des Hauses der Volkskultur in Oberschützen statt, bestaunt werden können die Werke bis zum 30. April. Der Künstler versucht mit seinen Fotografien, sowohl die stillen Momente seiner Kindheitserinnerungen als auch die Schönheit des Neusiedlersees und seiner Natur wiederzugeben. Musikalisch begleitet wird die Vernissage am 16. März von der Pianistin Aima Maria Labra Makk und dem Cellisten Niki Makk. Für die Gäste wird ein Buffet vorbereitet. Eintritt frei.

