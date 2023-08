Spannendes Wiedersehen in Oberschützen

Tomás Lanza Martinez kommt aus Santander in Nordspanien und war 2020 als Austauschschüler in Oberschützen. Der junge Spanier setzte einen vorsichtigen Schritt in ein unbekanntes Land, er besuchte das Wimmer Gymnasium und lebte bei Karina Toth im Schulort. Die Corona-Pandemie war am Höhepunkt, die Zeit war herausfordernd, wurde aber gemeistert und da packten allein der Familie mit an. Tomás lernte Deutsch, lernte dieses neue Land mit seinen Menschen und all seinen kulturellen Facetten kennen, spielte in Oberwart Fußball, schloss Freundschaften und nahm einiges fürs Leben mit. Was ihn aber seit dieser Zeit begleitet, ist diese ganz besondere Herzlichkeit, mit der ihm die Familien Toth und Gyaky begegneten. Und diese Herzlichkeit war kürzlich bei einem Besuch in Oberschützen zu spüren.

„Ganz schön groß und erwachsen ist er geworden“, sagt Karina Toth. „So ein Jahr mit einem Austauschschüler ist eine spannende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Wir haben eine spanische Familie dazugewonnen und unsere Familie vergrößert. Herzen gehen auf, wenn Tomás mit seinem breiten Lächeln und seiner offenen Art hereinkommt und „Servas“ sagt. Tomás für ein Jahr bei uns in unserer Familie aufzunehmen war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, sagt Karina Toth, die am Wimmer Gymnasium unterrichtet.

Und Tomás der nun für einen Monat nach Deutschland geht, um als Kellner zu joben und dann in Spanien Bio-Medizin studieren will bestätigt. „Ich habe hier in Oberschützen viele Freunde gefunden und mit Karina und ihrer Familie sehr viel Glück gehabt. Ich liebe Fritattensuppe und Palatschinken und ich fahre sehr gerne Ski. Snowboarden habe ich in Österreich auch gelernt, das ist so wie Wellenreiten, nur auf Schnee“, sagt Tomás. Was für eine herzliche Begegnung.