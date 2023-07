Premiere für Friedensforum auf Burg Schlaining

Beim erstmals stattfindenden „Austrian Forum of Peace“ auf Burg Schlaining werden 400 Teilnehmer an drei Tagen erwartet. Themen wie der Krieg in der Ukraine, die lodernde Rivalität zwischen den Großmächten, der zunehmenden Verlust von Lebensgrundlagen aufgrund der Klimakrise, aber auch ein rasant wachsender technologischer Wandel sind omnipräsent und wirken sich auf Sicherheit und Stabilität in der Welt aus. Gemanagt wird das Forum vom Team des Austrian Center for Peace (ACP) mit Direktor Moritz Ehrmann und Direktor-Stellvertreterin Eva Huber an der Spitze. Und Schirmherr Norbert Darabos konnte schon am Eröffnungstag eine Runde hochkarätiger TeilnehmerInnen, wie den Generaldirektor des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (ICRC), Robert Mardini, den stellvertretenden Generalsekretär der Arabischen Liga, Hossam Zaki, oder den Vertreter Nordmazedoniens in der OSCE, Igor Djundev, begrüßen.

„Jeder sehnt sich nach Frieden, das ist unbestritten“

Das Friedensforum soll laut Norbert Darabos eine längerfristige Einrichtung werden, denn aus der Sicht des ACP gelte es, aktiv zu werden und sich gemeinsam mit den Anderen den schwierigen Fragen dieser Zeit zu stellen. „Zukunftsorientierung – allen Widrigkeiten zum Trotz – ist die Devise dieser Konferenz“, betont Darabos. „Jeder sehnt sich jetzt nach Frieden, das ist unbestritten. Aber viel wichtiger für die Zukunft ist die große Frage: Wie halten wir diesen Frieden“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

UNO-Generalsekretär António Guterres gratulierte via Grußbotschaft dem Austrian Center for Peace zum neuen Veranstaltungsformat. Im Hinblick auf die russische Invasion in der Ukraine betonte Guterres die Notwendigkeit, die Menschenrechte zu bewahren, als eine zentrale Aufgabe der Vereinten Nationen. Es brauche mehr Investitionen in die Vorbeugung von Kriegen, Mediation und friedensbildende Maßnahmen.

ICRC-Generaldirektor Robert Mardini erinnerte in seinem Eröffnungsstatement daran, dass weltweit im Vorjahr 117 bewaffnete Konflikte registriert worden seien. Mardini sprach auch die wachsenden Risiken an, die durch den Einsatz künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Waffen entstünden: „Sollen wir Entscheidungen über Leben und Tod an Maschinen delegieren? Das ist eine große ethische Frage. Die Position des ICRC ist sehr klar: „Das sollte nicht der Fall sein, es sollte immer eine menschliche Kontrolle geben“, so Mardini.