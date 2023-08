Ambros Hit-Feuerwerk in Pinkafeld

Der eine ist ein südburgenländisches Original – der andere ist eine Austropop-Legende. Und zusammen sind sie mit der Band Mr. Bojangles am 5. August beim Ulreich in Pinkafeld zu sehen und zu hören. Christian „Kerni“ Kernbichler und Wolfgang Ambros. „Das ist eine tiefe Freundschaft die uns verbindet“, sagt Christian Kernbichler. „Ich habe den Wolfgang bei einem Auftritt in Reiter´s Supreme in Bad Tatzmannsdorf kennen gelernt. Er probte damals für das Eurowart Musical Csaterberg. Ich begrüßte ihn, ging dann in der Pause zu ihm. Wolfgang war sehr freundlich, stellte sich vor. Ich sagte, das brauchst du nicht, ich kenne dich, aber ich bin der „Kerni“ und der wird noch einmal wichtig für dich“, schmunzelt der gebürtige Stegersbacher. „Das Eis war sofort gebrochen, zwei Wochen später rief er mich an und wir gingen Golfspielen. Wolfgang Ambros war sehr vorsichtig, aber da war von Anfang an Vertrauen da“, sagt Kernbichler.

Wolfgang Ambros lebt in Tirol und baute einen Teil seines Hauses in ein Kleinkunsttheater um. „Da half ich ihm aus Freundschaft. Da lernte ich Musiker wie Reinhard Fendrich, Joesi Prokopetz, oder Hans Söllner kennen. Wolfgang richtet mir sogar ein Zimmer in seinem Haus ein, mit eigener Dusche, das „Kerni-Zimmer“. Und so hat sich die Freundschaft intensiviert“, sagt Christian Kernbichler, der mit seiner Band und mit Wolfgang Ambros als Teil der Band „Mr. Bojangles“ nun schon einige Male auf der Bühne stand. „Das erste Mal war spontan im Reiters, da setzte er sich einfach zu mir auf die Bühne und wir spielten los. Das war nicht geplant und die Gäste waren aus dem Häuschen“, erinnert sich der Musiker. „Dann kam einer und der wollte uns engagieren. Und ich war doch skeptisch, was den großen Namen Ambros betrifft“, erzählt Kernbichler. „Warum nicht, du bist mein Haberer. Du hast sicher eine klasse Band, ich sehe da kein Problem“, sagte Ambros und der Rest ist Geschichte. Und dieses Hitfeuerwerk an Ambros-Hits, garniert mit Georg Danzer-Songs ist nun erneut in Pinkafeld zu hören. „Wolfgang Ambros hat ja schon an die 25 Mal in Pinkafeld gespielt, wir sind mittlerweile sehr gut bekannt und es ist immer wieder ein sehr familiäres Treffen, wenn diese Austropop-Legende bei uns spielt“, sagt Veranstalter Helmut Ulreich. „Und weil diesmal mit Schiffkowitz von STS noch ein Austropopstar auftritt, macht das die Freude noch größer“, sagt Ulreich.