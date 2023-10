Goldmedaille für Lieblingskellner Johann

Im Hotel-Restaurant-Pralinen Manufaktur Spiegel in Bad Tatzmannsdorf wurde gefeiert. Die ganze Familie Spiegel – mit Bürgermeister Stefan Laimer und Wirtschaftskammer Vizepräsident Martin Horvath waren gekommen, um dem „Lieblingskellner“ Johann Breineder Danke zu sagen und ihm alles Gute für die Pension zu wünschen.

39 Jahre war Johann „Hansi“ Breineder durchgehend im Betrieb beschäftigt – vorher hatte er bereits mehr als die Hälfte seiner Lehre im damaligen Gasthaus Spiegel absolviert. Er ist ein Teil der Familie geworden, hat alle Entwicklungen mitbegleitet – vom Gasthaus mit Disco zum Hotel bzw. zur Pralinen Manufaktur. Auch die Gäste haben ihren „Hansi“ ins Herz geschlossen. Die Familie Spiegel hat als großes Dankeschön und wegen der besonderen persönlichen Verbundenheit zu Johann „Hansi“ Breineder diese Goldene Mitarbeitermedaille und Urkunde bei der Wirtschaftskammer Burgenland bestellt. Vizepräsident Martin Horvath und Regionalstellenleiter Christoph Winkler überreichten diese besondere Auszeichnung.

Daten und Fakten einer Karriere

Johann Breineder begann die Lehre als Koch/Kellner im Gasthaus Lang in Mönichkirchen. Bereits im zweiten Lehrjahr wechselte er in das damalige Gasthaus Spiegel nach Bad Tatzmannsdorf. Dort machte er seine Lehre fertig – mit Lehrabschlussprüfung. Besonders interessant: in den Jahren, als es im Gasthaus Spiegel noch einen Disco-Betrieb gab, war „Hansi“ nicht nur Kellner und Barkeeper, sondern auch als DJ-Disc-Jockey im Einsatz.