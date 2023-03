Auf- und Abfahrt für vier Monate gesperrt

Werbung

Im Zuge der bevorstehenden Sanierung des Autobahn-Zubringers wird die Anschlussstelle Lafnitztal für vier Monate gesperrt. Konkret sollen im Zuge der Arbeiten die Brücken saniert und die Deck- und Tragschicht erneuert werden.



Der Verkehr von Oberwart in Richtung Graz wird während der Bauarbeiten auf der Höhe der Asfinag in Markt Allhau abgeleitet. Sämtliche Fahrzeuge werden dann über die Wolfauerstraße Richtung St. Johann umgeleitet. In Hartberg besteht anschließend die Möglichkeit, auf die Autobahn aufzufahren.

„Während der Sperre müssen wir mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Ich habe mich diesbezüglich auch schon mit der Polizei in Verbindung gesetzt, die wird vor allem am Anfang verstärkt vor Ort sein wird“, meint Markt Allhaus Bürgermeister Joachim Raser zu der geplanten Sperre.



Neben dem Zubringer in Markt Allhau soll auch jener in Pinkafeld von Juli bis September saniert werden. Dafür werden die Auf- und Abfahrt halbseitig gesperrt werden.

