Bad Tatzmannsdorf AVITA räumt schon wieder Preis ab

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Glanzvoller Rahmen bei der Verleihung der Spa Star Awards in Maria Alm. Peter Prisching (GF AVITA Resort), Franka Hänig (Geschäftsführerin Redspa Media), Evelin Graf (Marketing AVITA Resort), Hannes Deimling (Spa-Manager AVITA Resort) Foto: palifegermany2022/redspamediagmbh

D as AVITA Premium Spa räumt als einziges in ganz Österreich den SPA Star Awards 2022 in der Kategorie „Spa Konzept“ ab.