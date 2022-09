Bezirk Oberwart hat erste Community Nurse

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Das Projekt der Community Nurse wurde in den beiden Gemeinden bereits im April dieses Jahres präsentiert. Seit der Vorstellung des Projekts hat man in Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen aktiv nach einer passenden „Community Nurse“ mit geeigneter Ausbildung gesucht. Die Wahl ist dabei auf Nadja Gröller aus Bad Tatzmannsdorf gefallen. Sie ist bereits seit mehreren Jahren im Gesundheitsbereich tätig.

„Das Angebot ist nicht nur für Personen, die Pflege benötigen, sondern auch für betreuende Angehörige. Unser Ziel ist es, gesundheitsfördernde Maßnahmen zu entwickeln, sodass die Klienten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können“, so Nadja Gröller.

„Das gesamte Angebot ist außerdem kostenlos“, ergänzt Nadja Gröller. Sie ist nun die einzige Community Nurse im Bezirk Oberwart und eine von sieben im gesamten Burgenland. Sie ist die erste Anlaufstelle für Fragen bei Gesundheits- und Pflegethemen, auch Hausbesuche können vereinbart werden.

Im Herbst wird es eine Infoveranstaltung geben, bei der die Community Nurse auch der Gemeindebevölkerung vorgestellt wird. Gesprächs- und Beratungstermine können bereits bei Nadja Gröller unter der Telefonnummer 0664/1603583 oder per Mail unter gutversorgt@gmx.at vereinbart werden.

