Das war die 15. Avita Gourmetwoche

Zum Auftakt wurde die Hotelterrasse bei einem „Get together“ mit Champagner, Fingerfood und Live-Musik eröffnet. Bei der Genussmeile am Montag erwarteten die Gäste verschiedene Genussstationen mit einem Blick hinter die Kulissen des Küchenteams von Küchenchef Markus Marhanek.

Neben den kulinarischen Highlights wurden auch sportliche Aktivitäten in der Region veranstaltet. In diesem Jahr führte die Route der Genusswanderung durch das Naturjuwel der Willersdorfer Schlucht. Entlang der Strecke konnten die TeilnehmerInnen Genussstationen mit regionalen Schmankerln genießen. Den Abschluss der Wanderung bildete der Nachmittag im typisch südburgenländischen Heurigen. Beim Genussradeln sind erstmalig die AVITA Picknickrucksäcke, gefüllt mit wahlweise italienischen, burgenländischen oder veganen Spezialitäten präsentiert worden. Gestartet wurde am Bahn-Trassen-Radwag in Richtung Fischteich Rotenturm. Am Rückweg wurde ein Picknick im Grünen veranstaltet.

Der Donnerstag war den italienischen Köstlichkeiten gewidmet. Media Küchenchef Peter Nemeth und sein Team servierten verschiedenste Pasta-Variationen aus einem Foodtruck. Ein Highlight der Woche war das Galadinner, bei dem jeder Gast zum Star am roten Teppich wurde. Ein Sieben-Gänge-Menü wartete auf die Besucherinnen und Besucher. Restaurantleiter und Weinexperte Wolfgang Pöll servierte den Gästen den passenden Wein zum Abendessen. AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching freute sich über den gelungenen Galaabend: „Die Gourmetwoche zählt zu den Highlights des Jahres im AVITA Resort und der Galaabend ist die Krönung dieser. Besonders schön ist es, dass wir in dieser Woche viele treue Stammgäste begrüßen dürfen, die sich diesen Gourmetreff nicht entgehen lassen. Wir freuen uns bereits heute auf einen weiteren genussreichen Herbst im AVITA Resort und auf die 16. Gourmetwoche von 08. bis 15. September 2024.“

Das Finale der 15. Gourmetwoche wurde beim traditionellen „O'zapft is“ gefeiert. Traditioneller Bieranstich, Weißwurst, Brezen und Musik auf der Hotelterrasse rundeten die Woche ab.