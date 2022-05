Bad Tatzmannsdorf Der Juni wird klassisch

Lesezeit: 2 Min AK Anna Kunczer

Stellten das neue Klassikfestival PannoniArte in Bad Tatzmannsdorf vor. Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner, künstlerische Leitung Aima Maria Labra Makk, Gemeindevorständin Christine Kotschar, Geschäftsführer Richard G. Senninger und Bürgermeister Gert Polster. Foto: Lexi

D as PannoniArte findet in diesem Jahr das erste Mal in Bad Tatzmannsdorf statt. Das Klassikfestival soll künftig jeden Juni am Veranstaltungskalender stehen.