Die Polizisten des Kurorts haben derzeit alle Hände voll zu tun. Seit Mitte Juli wird in Bad Tatzmannsdorf nämlich circa zwei Mal pro Woche eingebrochen, wie kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe bekannt wurde. Zu insgesamt sechs oder sogar sieben Einbruchsdelikten soll es laut Bürgermeister Gert Polster (SPÖ) bereits gekommen sein.

„Mitte Juli hat es angefangen, zuletzt wurde am Sonntag der Vorwoche zwei Mal eingebrochen“, sagt der Ortschef auf Anfrage der BVZ am Montagabend. Offizielle Aussendungen der Landespolizeidirektion zu den Vorfällen der jüngeren Vergangenheit gibt es nicht, eine Anfrage bei der Landespolizeidirektion brachte aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit kein Ergebnis, bestätigt wurden die sieben Einbrüche allerdings von der Polizeiinspektion Oberwart. „Bei einem Gespräch mit Postenkommandant Karl Glösl habe ich die Einbrüche in der letzten Zeit besprochen.

Dabei wurde mir erhöhte Polizeipräsenz zugesagt“, informiert Polster, der so wie Vizebürgermeisterin Barbara Baldasti (ÖVP) auf der Facebook-Seite der Gemeinde um erhöhte Aufmerksamkeit der Bevölkerung bittet: „Wenn jemand etwas Verdächtiges sieht oder auffällige Personen wahrnimmt, bitte gleich der Polizei melden.“ Laut den beiden gibt es derzeit übrigens deshalb keinen weiteren Informationen, weil die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren laufen.