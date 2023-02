Endlich: „Grünes Licht“ für Freizeit-Zentrum

„Die Idee zu einem neuen Freizeitzentrum wurde im Gemeinderat jahrzehntelang diskutiert; auch in Zusammenarbeit mit Oberschützen. Aber jetzt wird das ein eigenes Projekt, das im Herbst starten soll“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer. „In welchem Umfang, ob mit ganzjähriger Gastronomie, das müssen wir erst diskutieren, aber auf jeden Fall mit der PEB, mit der Projektentwicklung Burgenland. Anders wäre das gar nicht möglich“, sagt Laimer. „Das neue Freizeitzentrum ist schon seit 15 Jahren überfällig“, sagt auch Vizebürgermeisterin Christine Kotschar.

„Wir haben es geschafft, das Projekt einstimmig auf Schiene zu bringen, jetzt müssen wir uns hinsetzen und Ideen ausarbeiten“, sagt Kotschar, die als Arbeitskreisleiterin fungiert. Ideen auszuarbeiten gilt es aber auch für die Sanierung und den Neubau des Gemeindeamtes. Dies wird ebenfalls mit der PEB abgewickelt. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das ist auch ein Projekt, das schon lange herumschwirrt“, sagt Stefan Laimer, der noch keine Projektkosten nennen will.

„Das kann man noch nicht sagen, da müssen wir zuerst evaluieren. Was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt schon Konzepte, die in den Schubladen liegen. Aber jetzt muss sich der Gemeinderat festlegen, was es konkret zu machen gilt“, sagt Laimer. „Wir müssen uns zwei Mal hinsetzen und die besten Ideen ausarbeiten. Das sind zukunftsweisende Projekte“, sagt auch Christine Kotschar.

Neue Volksschule schon in Betrieb

Das dritte große PEB-Projekt, die neue Volksschule wurde bereits in Betrieb genommen. „Ziel war es, die neue Volksschule nach den Semesterferien zu beziehen. Das ist uns gelungen. Die offizielle Eröffnung des 4,5 Millionen Projektes erfolgt im Mai.

