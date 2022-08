Energiekrise: Weihnachtshaus kürzt Zeit für Beleuchtung

Werbung

Bereits vier Monate vor der Weihnachtssaison beginnt Familie Gollnhuber das Weihnachtshaus am Sulzriegel vorzubereiten. Aufgrund der steigenden Energiekosten verzichtet die Familie in diesem Jahr auf mindestens eine Stunde Beleuchtung pro Tag. Damit will die Familie nicht vorwiegend Kosten sparen, sondern einen Beitrag für die Umwelt leisten.

27 Prozent weniger Stromverbrauch

Bis jetzt hat die Familie Gollnhuber pro Jahr im „Normalbetrieb“ 2.000 Euro Stromkosten bezahlt, in Zukunft können 27 Prozent der Kosten (also 540 Euro) eingespart werden. „Es geht gar nicht um die Kosten selbst, wir möchten den KritikerInnen den Wind aus den Segeln nehmen“, so Sabine Gollhuber vom Sulzriegel.

Die Strom- und Energiekosten für das Weihnachtshaus bezahlt die Familie Gollnhuber nämlich zur Gänze selbst.

Mit der Kürzung der Beleuchtungszeiten will man etwas gegen die Umweltbelastung tun – obwohl die Beleuchtungsphase laut Studie zu keiner CO2-Belastung führt.

Vor Jahren wurde nämlich im Zuge einer Diplomarbeit eine Optimierung beziehungsweise Senkung der Betriebskosten für das Weihnachtshaus erarbeitet. Dabei wurde die Licht- und Umweltverschmutzung anhand der Weihnachtsbeleuchtung berechnet und nach sinnvollen Initiativen gesucht.

Durch den erhöhten Stromverbrauch kommt es dennoch zu keiner CO2-Belastung. Grund dafür ist der Strom aus erneuerbarer Energie sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung. „Wir wollen den Trend mitmachen und bewusst mit unserem Strom umgehen“, so Sabine Gollnhuber.

(Fast) nur positive Rückmeldungen

Auch auf Facebook hat die Familie nach der Meinung der Bevölkerung gefragt. Binnen 24 Stunden sind über 9.000 Stimmen bei der Familie eingegangen. Davon waren bis auf zwei Stimmen alle positiv.

„Ich war relativ nervös, es hätte auch anders ausgehen können“, so Gollnhuber. Über die Öffnungszeiten des diesjährigen Weihnachtshauses ist man sich allerdings noch nicht ganz einig.

„Wir diskutieren noch, ob wir von 16.30 Uhr oder von 17 Uhr weg bis 21 Uhr beleuchten wollen. Gerade junge Familien kommen oft schon früher zu uns “, so Sabine Gollnhuber. Gleichzeitig befürchtet man durch die Verkürzung der Beleuchtungszeit ein höheres Verkehrsaufkommen.

„Mit nur drei Stunden Öffnungszeiten kann es zu einem Verkehrsstau kommen“, so Gollnuber.

Ein gänzlicher Verzicht der Weihnachtsbeleuchtung kann man sich im Hause Gollnhuber allerdings nicht vorstellen. „Es gibt kein Weihnachten ohne Lichterglanz“, so Sabine Gollnhuber. „So Corona und die gesetzlichen Vorschriften es wollen, möchten wir von Samstag, dem 26. November bis Sonntag, dem 8. Jänner 2023 beleuchtet haben“, ergänzt Sabine Gollnhuber.

