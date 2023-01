Familie sammelte für den guten Zweck

Werbung

Auch im Jahr 2022 lud sie zu Glühwein, Punsch und warmen Schmankerln in den eigenen privaten Garten ein, rund 65 Personen folgten der Einladung und spendeten freie Beträge für Speis und Trank. Diese wurden unter großem Einsatz aller Familienmitglieder ausgeschenkt.

Die Aktion der Familie stellte sich, für den kleinen Rahmen in dem sie abgehalten wurde, als absoluter Erfolg heraus. Die Spendensumme vom Vorjahr wurden mehr als verdreifacht. „Man spürt, wie gerne sich die Menschen wieder persönlich treffen und man nahm so viele lachende Gesichter wahr“, meinte Gastgeber James Petschinger nach der Aktion und bedankte sich weiter bei dem Unternehmen „MEISTERFROST“, das in Sinnersdorf angesiedelt ist, und beim örtlichen Nahversorger „SPAR“. „Insgesamt konnten rund 1.600 Euro gesammelt werden“, berichteten die Gastgeber stolz. Die Spendengelder wurden an das Rote Kreuz und den Sterntalerhof übergeben.

