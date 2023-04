Ferrari, Lamborghini, Bugatti & Co. zu Gast

Am 22. April wird es in Bad Tatzmannsdorf lauter, als man es vom beliebten Kur- und Tourismusort gewohnt ist. Sportwagen, die man üblicherweise nur aus dem Fernsehen kennt, werden nach einer Ausfahrt am Hauptplatz in Bad Tatzmannsdorf Aufstellung nehmen. Dort können sie dann ab 13 Uhr von Groß und Klein bestaunt werden. Musikalisch unterstützen dabei die Western Cowboys auf der großen Hauptplatz-Bühne. Veranstwaltet wird das Sportwagenopening von „Mr.Ferrari“ Heribert Kasper, dessen Sportwagen-Events man in ganz Österreich kennt. Heribert Kasper und sein Team veranstalten das Opening jährlich zugunsten von „Licht ins Dunkel“. Auch eine Charity-Tombola zählt zum Programm des Openings. Der erste Preis ist eine Tagestour nach Wahl mit einem edlen Ferrari California, den man auch beim Saisonopening bestaunen kann. Abgeschlossen wird der Tag mit einem Galaabend. Restplätze für die Gala gibt es um 90 Euro,, Anmeldung per Mail unter info@bad.tatzmannsdorf.at.

