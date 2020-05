Fünf Feuerwehren löschten Sauna-Dachstuhlbrand .

In Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat in der Nacht auf heute, Samstag, die Feuerwehr ausrücken müssen: Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland war das Schilfdach eines Saunahauses in Brand geraten. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz, es gab keine Verletzten.