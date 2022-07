Gemeinsam für Franz Nika: Genetischer Zwilling gesucht

Werbung

Franz Nika ist ehemaliger Gemeinderat und Hoteldirektor im Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. Er selbst beschreibt sich als Vollblut-Hotelier, lebensfroh, unternehmungslustig und als totaler Familienmensch. 2019 bekam er seine Diagnose - Leukämie.

„Ich habe drei Jahre lang damit zu leben gelernt“, so Franz Nika. Vor kurzem folgte der nächste Schock. Seine Leukämieform hat sich verändert, von chronisch zu akut. Zuerst hieß es nämlich seitens der Ärzte, eine Stammzellenspende wäre nicht nötig, da eine Chemotherapie ausreicht.

Jetzt ist Franz Nika auf eine Stammzellenspende angewiesen. Momentan befindet sich Franz Nika in stationärer Therapie in der Klinik Favoriten. Er benötigt nun dringend passende Stammzellen, um den Krebs in die Schranken weisen und schlussendlich besiegen zu können.

Zu der Diagnose ist der ehemalige Hoteldirektor durch Zufall gekommen. „Wenn ich damals keine Gesundheitsuntersuchung gemacht hätte, würde ich heute noch nicht wissen, dass ich sie habe“, so Nika.

Typisierungsaktion in Bad Tatzmannsdorf

Um Franz Nika und auch anderen Personen in ähnlichen Situationen zu helfen, wurde eine Typisierungsaktion ins Leben gerufen. Am 23. Juli gibt es in Bad Tatzmannsdorf die Möglichkeit, sich von 17 bis 22 Uhr in der Kurkonditorei Bad Tatzmannsdorf typisieren zu lassen.

Falls man den Termin nicht wahrnehmen kann, gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich online ein Typisierungsset nach Hause zu bestellen. Die Voraussetzungen dafür sind: 17 bis 45 Jahre alt und gesund. Alle aktuellen Typisierungsaktionen in ganz Österreich können auf der Homepage www.gebenfuerleben.at abgerufen werden.

„Mir ist diese Aktion sehr wichtig. Nicht nur, weil es mich selbst betrifft, sondern weil man dadurch viele Menschenleben retten kann“, so Franz Nika.

„Das ist eine ganz wichtige Aktion, dass sich Personen typisieren lassen und dass in solchen Fällen SpenderInnen zur Verfügung stehen“, so Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf Gert Polster. In Bad Tatzmannsdorf hat es solch eine Aktion bis dato noch nicht gegeben. „Wir machen natürlich gerne bei dieser Aktion mit“, so der Ortschef.

Einfach tun!

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.