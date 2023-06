Gesundheitsmesse war voller Erfolg

Community Nurse Nadja Gröller und die Projektleiterin des Gesunden Dorfes Bad Tatzmannsdorf Ute Seper von der FH Burgenland luden in den Reduce Kultursaal zur Gesundheitsmesse ein. Dort hatten die zahlreichen neugierigen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich kostenfrei über verschiedene Gesundheitsthemen zu informieren. Das Angebot richtete sich an Jung und Alt, besonders die Zielgruppe 60 Plus war dazu eigenladen bei den Implusvorträgen zu lauschen oder bei einer der Mitmachstationen teilzunehmen. Im Zuge der Veranstaltung hatten die Besucherinnen und Besucher außerdem die Möglichkeit, sich einem kostenlosen Gesundheits-Check, einer Gleichgewichts- und Kraftprüfung sowie einem Gedächtnischeck zu unterziehen.

