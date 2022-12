Hans Kurz neuer Amtsleiter

Werbung

Gerüchte um einen Oberschützer, als neuen Amtsleiter von Bad Tatzmannsdorf, gab es schon seit Wochen. Nun ist es fix. Hans Kurz wird die Geschicke der Amtsstube in der Kurgemeinde ab 1. März 2023 leiten.

„Der Gemeinderatsbeschluss war einstimmig. Wir mussten auch nicht lange diskutieren, wenn man die Chance hat, so einen Amtsleiter zu bekommen, muss man zugreifen“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer in einem ersten Statement.

„Ein großer Vorteil ist es, dass Hans Kurz mit seiner Ausbildung im Feber fertig ist. Im Anschluss wird er dann die Amtsleiterprüfung machen. Das passt perfekt“, sagt Laimer, der Hans Kurz weder abwarb noch überredete nach Bad Tatzmannsdorf zu kommen.

„Ich bin mit Oberschützens Bürgermeister Hans Unger in engem Kontakt. Alles in Absprache und in bestem Einvernehmen“, sagt Stefan Laimer, der auch keine räumlichen Probleme sieht. „Wenn einer in Sulzriegel wohnt, hat er dieselbe Anfahrtsstrecke in den Kurort. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn ein Amtsleiter in machen Angelegenheiten nicht aus Bad Tatzmannsdorf oder aus einem der Ortsteile kommt.

„Ich hab ja noch eine Kündigungsfrist, von da her war das eine Zukunftsentscheidung“, sagt Hans Kurz. „Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe. Bad Tatzmannsdorf hat zwar weniger Einwohner als Oberschützen, aber punkto Tourismus gibt es da schon einiges zu tun. Ich muss mich da einarbeiten, das ist klar. Aber ich freue mich, in einem jungen Team arbeiten zu können“, sagt Bad Tatzmannsdorfs designierter neuer Amtsleiter.

